Рада заборонила вирубку ялицево-букових лісів Карпат

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №0873 про введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону.

За відповідний законопроект у цілому проголосував 301 народний депутат.

Законопроектом пропонується встановити заборону на проведення суцільних рубок в гірських ялицево-букових деревостанах, суцільних рубок головного користування та будь-яких інших суцільних рубок в високогірних лісах, в лісах в лавинонебезпечних та селенебезпечний басейнах і в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України.



Ініціатива не торкнеться розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також пошкоджених хворобами та шкідниками насаджень.

Як повідомляється у пояснювальній записці, закон дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялице-букових деревостанів.

Пропонується також розширити до 2030 року мережу лісових автодоріг з твердим покриттям в лісах регіону до 10 км на 1 тис. га.



Економічна правда