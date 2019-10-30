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Держборг за місяць виріс на 1 мільярд доларів — Мінфін

Середа, 30 жовтня 2019, 15:42

Державний і гарантований державою борг станом на 30 вересня 2019 року становив 1,99 трильйона гривень або 82,95 мільярда доларів.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

Зазначається, що протягом вересня сума держборгу зросла в доларовому еквіваленті на 1,03 млрд  доларів або 1,26%, а в гривневому еквіваленті - зменшилася на 69,44 млрд грн.

При цьому зовнішній борг становив 1,6 трлн грн (58,06% від загальної суми) або 48,16 млрд доларів, внутрішній - 837,91 млрд грн (41,94% від загальної суми) або 34,79 млрд доларів.

Державний борг становить 1,758 трлн грн (88% від загальної суми) або 73 млрд доларів. Гарантований державою борг становить 239,74 млрд грн (12%) або 9,95 млрд доларів.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Співвідношення держборгу України до ВВП за підсумками першого кварталу 2019 року знизилося до 59%.

Економічна правда

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