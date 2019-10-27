Новини вихідних: про вартість електроенергії, тарифи на опалення та гарячу воду

Про що всі говорили на вихідних?

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Про скасування мит. Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відновив правила безмитної торгівлі для окремих товарів українського виробництва.

Про вартість електроенергії. За два місяці ціна на електроенергію на "ринку на добу наперед" знизилася на 23 копійки або на 14%.

Про тарифи на опалення. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не підвищуватиме тарифи на опалення та гарячу воду протягом поточного опалювального сезону.

Про концесію. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зможе принести більше користі, залишившись у держвласності.

Про авіаперевезення. Авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines) 26 жовтня виконала перший за 8 років рейс в Україну.

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