Як побудувати бізнес на вирощуванні фундука: досвід уманського Hazelstar

З підприємством Hazelstar ЕП познайомилась в серпні. Саме в цей час тут збирають фундук, вирощування якого останнім часом стає все більш популярним в Україні.

Місцеві сади — ідеальне місце для життя білки. Хоча їх тут і не зустрінеш.

Фундук, який можна побачити у приватних садибах, висаджений тут у довгі рядки, підстрижений і схожий за формою на сукні з 18 століття.

"Фундук — це культурна форма ліщини", — каже нам власник господарства Макар Терещенко. Займається садом підприємець уже вісім років, і дуже добре знає свою справу.

У бізнес він прийшов після закінчення аспірантури в Уманському національному університеті садівництва. Спочатку продавав горіхові саджанці з Польщі, а потім і сам вирішив спробувати горіхи на смак.

Hazelstar. Підприємство в селі Верхнячка поблизу Умані. У власності компанії фундуковий сад площею 13 га, 18 га під чорною смородиною та 5 га — під грецьким горіхом. Власник — Макар Терещенко.

Посмішка не сходить з обличчя Миколи Терещенка. Він дуже любить сво справу.

Маленький ринок з великими можливостями

"Попит на фундук шалений, бо для українців це нова культура, як жимолость чи кизил. У людей ростуть фундукові дерева, але поки що з них бояться робити бізнес", — каже Терещенко.

У 2018 році Україна імпортувала фундука на 5 млн дол. В основному, його купували кондитерські компанії. Світовий ринок фундука оцінюють 0,7 млн тонн. Основні виробники — Туреччина, США, Італія, Іспанія та Греція. Туреччина вирощує 400 тис тонн цього горіха.

Українці бачать перспективу цієї культури і теж потроху збільшують площі горіхових садів. Потенціал України у вирощуванні фундука надзвичайно великий та сильно недооцінений, каже власник Hazelstar.

Рай для білки — фундуковий сад.

"Потрібно вирощувати правильні сорти горіха, наприклад, "Барселонський" і "Каталонський", які призначені для переробки. Також важливо мати значні обсяги виробництва для формування товарної партії", — додає він.

Сад Hazelstar налічує 16 сортів фундука.

Його сад на 6 тис кущів засаджений 16-ма українськими сортами. Вони призначені для споживання горіхів у свіжому вигляді. Переробна галузь купує турецькі чи італійські горіхи — очищені, бланшовані, одного ступеня просмаження. Українські виробники поки не можуть дати стільки горіхів потрібної якості, як зарубіжні.

У Польщі фундук вирощують на ділянках від 2 га. Він росте і плодоносить 40 років, що гарантує родинам дохід. Так само садівництво розвиватиметься і в Україні.

З 1 га можна збирати до 4 тонн фундука, якщо правильно все робити

Культура для лінивих

Багато хто вважає, що фундук — культура для лінивих, бо горіховий сад порівняно з фруктовим потребує менше догляду. Проте це не так. Фундук треба обрізати, обробляти засобами захисту від шкідників, зрошувати і тільки тоді відповідні сорти даватимуть гарний врожай: до 4 тонн з гектара.

Терещенко заклав 9 га саду, тепер планує значно збільшити площі. Затрати на саджанці становлять близько 3 тис дол на гектар. Також молодий сад необхідно поливати.

Зате для фундука не потрібні холодильники та садові шпалери. Горіхові сади також не вимагають так багато людей для збору врожаю, як фруктові.

Cади не вимагають багато людей, але без техніки не обійтись

"При закладанні саду слід звертати увагу на якість саджанців, потрібно ретельно вибирати сорти", — розповідає власник Hazelstar.

За його словами, у 2019 році розсадник його компанії отримав офіційний статус, пройшов сертифікацію і включений у реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва.

Так виглядає разсадник для фундука

"Коли ми почали займатися фундуком, то зрозуміли, що в Україні дуже мало якісного посадкового матеріалу. Ми імпортували, але ціна кусається, бо до неї додається вартість розмитнення. Ми вирішили закласти власний розсадник. Для цього офіційно закупили матеріал у Польщі", — пояснює Терещенко.

В Україні є 11 легальних розсадників, які продають саджанці з усіма паперами. Якість саджанця з розсадника повинна підтверджуватися документами від карантинної служби, сертифікатом проби на віруси, сертифікатом відповідності сорту. Вартість такого саджанця сягає 4 доларів.

Фундук — це кущ, але якщо постійно видаляти поросль, він буде деревом.

"Ми рекомендуємо формувати дерево. Тоді сад швидше окупиться: вищу врожайність забезпечить щільніша посадка рослин", — зазначає підприємець. За його словами, на 1 га можна посадити 670 дерев або 420 кущів фундука.

На 1 га можна посадити 670 дерев. Так виглядає дворічний сад.

Тим, хто тільки думає про закладку саду, фермер радить скористатися державною програмою компенсації 80% вартості саджанців.

Вирощування фундука нічим не відрізняється від інших плодових дерев. Потрібно мати трактор, оприскувач, косарку, бочку для гербіцидів. За сезон потрібно до 500 дол на підживлення та захист рослин від шкідників.

Швидкий збір

Журналісти приїжджають в сад під час збору фундука. Тут працюють 30 людей з найближчих сіл. Працівник за день мусить зібрати до 100 кг горіхів, оплата — 6 грн за кг.

У 2019 році фермер планує зібрати 10 тонн горіхів, у 2018 році було вдвічі менше. Для нового саду планують придбати комбайн для збору фундука.

У день приїзду журналістів фірма продала перші 300 кг горіхів по 75 грн за кг.

Збирання врожаю триває вісім-десять днів, після цього проводять дві зачистки. Очищають горіхи від суцвіть одразу після збору, щоб можна було їх швидше реалізувати. Тонна фундука в шкарлупі коштує мінімум 3 тис дол.

"Попит на горіхи в Україні надзвичайно великий. Зараз ми продаємо їх по 75-80 грн за кг, пізніше ціна може впасти до 65-70 грн за кг", — каже Терещенко.

Можливості для переробки

Майбутнє фундука — у його придатності для переробки. Для кондитерської галузі потрібні очищені та якісні горіхи.

Які критерії якості? Горіх повинен бути виповненим, тобто ядро мусить займати весь об'єм шкарлупи. Він має гарно лущитися, загальний вихід ядра повинен становити не менше 40%.

Важливим в обробці горіха є бланшування — процес, коли з ядра знімають тоненьку коричневу шкірку. Горіх після цього стає білим. Вартість лущеного горіха стартує від 10 дол за кг, але для цього слід сформувати велику товарну партію.

Поки що Hazelstar реалізує горіхи для перепродажу на ринках.

"Майже весь товар, який ми продаємо, споживають Одеса та Київ. Там його реалізують на базарах або чистять і змішують з медом і теж продають", — розповідає Терещенко.

Горіхи, які не продають з поля, везуть на склад. Там їх очищають та лущать на лінії, яку компанія купила за 19 тис дол.

Після першої очистки фундук підсихає, а потім ще три-чотири рази проходить очистку. За день чистять 600-700 кг продукту.

Вивільнену в результаті зелену масу спалюють у твердопаливному котлі, а сам горіх фасують у сітки по 15-20 кг для реалізації.