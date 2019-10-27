Аеропорт "Бориспіль" не варто передавати в концесію – керівництво

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зможе принести більше користі, залишившись у держвласності.

Про це заявив заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" із комерційної діяльності та стратегічного розвитку Георгій Зубко під час дебатів "Державні інфраструктурні монополії: залишити не можна приватизувати", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми вважаємо, що аеропорт "Бориспіль" поки що не варто продавати або передавати в концесію. Ще чотири роки тому він був збитковим і, напевно, його можна було б приватизувати", - сказав Зубко в п'ятницю.

"Але сьогодні він платить до бюджету кілька мільярдів гривень. І ми як менеджмент говоримо, що це далеко не межа: розв'яжіть наші руки корпоратизацією і ми покажемо результат", - заявив він.

Зубко також наголосив, що передання в концесію "Борисполя" безумовно не має бути пріоритетом для держави, оскільки є велика кількість регіональних аеропортів.

Він також зазначив, що керівництво "Борисполя" підтримує ідею того, що держуправління не є ефективною управлінською моделлю і наполягає на необхідності завершення корпоратизації аеропорту.

Зубко також зазначив, що в авіагалузі концесія - більш вдалий інструмент, ніж приватизація.



Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури готує пілотні проекти з передання в концесію регіональних аеропортів, повідомив журналістам у кулуарах міністерства міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Раніше Міністерство інфраструктури під керівництвом Володимира Омеляна планувало передати в концесію міжнародні аеропорти "Бориспіль" і "Львів" ім. Данила Галицького із залученням регіональних аеропортів, повідомляється на сайті міністерства.