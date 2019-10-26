За два місяці електроенергія для бізнесу подешевшала на 14%

За два місяці ціна на електроенергію на "ринку на добу наперед" знизилася на 23 копійки або на 14%.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Сьогодні ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" знизилася ще на 2 копійки і становила 1,37 грн за кВт-год", - написав він у п’ятницю.

"Ще у серпні така ціна становила 1,6 грн. Таким чином зниження за 2 місяці становило 23 копійки або 14%. Імпорт електроенергії став ще більш невигідний, а імпортери несуть все більші збитки", - завив Герус.

За його словами, деякі імпортери відмовляються від законтрактованих обсягів та зупиняють свій імпорт.

"Тепер на "ринку на добу наперед" дешевшу електроенергію може купити кожен непобутовий споживач: сусідній кіоск, водоканал, кафе, фабрика", - підсумував нардеп.

Читайте також: "Недоринок електроенергії": як бізнес оцінює головну енергетичну реформу країни

Економічна правда