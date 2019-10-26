У Кличка запевняють, що тарифи на опалення не зміняться до кінця сезону
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не підвищуватиме тарифи на опалення та гарячу воду протягом поточного опалювального сезону.
Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва
Деталі: За словами Пантелеєва, міська влада розширюватиме програми енергоефективності для житлових будинків, що дозволять зменшити вартість послуг КП "Київтеплоенерго".
Дослівно: "Наша мета – стримувати вартість за допомогою підвищення енергоефективності на рівні окремих житлових будинків і на рівні всього теплоенергетичного комплексу міста. Шляхом організаційних заходів за півроку зменшено тепловтрати на мережах на 2%, цей показник значно зросте після завершення ремонтної кампанії та позитивно позначиться на економіці теплопостачальної компанії "Київтеплоенерго".
Пантелеєв додав, що паралельно міська влада розвиває програми співфінансування заходів енергоефективності в житлових будинках.
Нагадаємо:
КП "Київтеплоенерго", яке надає послуги опалення і гарячого водопостачання у столиці, ініціювало підвищення тарифів на виробництво теплової енергії з 1 січня 2020 року на 30%.
Згідно з проектом, тарифи на виробництво теплової енергії для населення пропонують підняти з нинішніх 964,19 грн./Гкал до 1 250,01 (+29,64%), для релігійних організацій з 985,02 грн./Гкал до 1 408,95 грн./Гкал (+43,04%) для бюджетних установ з 984,67 грн./Гкал до 1 155,35 грн./Гкал (+17,3%) та для інших споживачів з 984,12 грн./Гкал до 1 168,99 грн./Гкал (+18,79%).
9 жовтня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабмін наразі не планує підвищувати тарифи на опалення.
У КМДА у свою чергу заявили, що до кінця року тарифи на опалення для населення змінюватися не будуть.
Українська правда
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