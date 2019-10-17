Новини 17 жовтня: мораторій від президента, угода про Brexit, акції Коломойського

Про мораторій на перевірки. Президент Володимир Зеленський доручив ввести дворічний мораторій на проведення перевірок ФОПів щодо дотримання ними порядку застосування касових апаратів.

Про угоду щодо Brexit. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у четвер, що Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit, та закликав законодавців затвердити її у вихідні.



Про повернення Коломойському акцій Приватбанку. Госпсуд Києва (який перед тим був "замінований") призупинив розгляд провадження за позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку.



Про прогнози для економіки. Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання на 2020 рік в Україні до 3,7% з приблизно 3% раніше - він збігається з прогнозом Мінекономіки.



Про зменшення держборгу. Зміцнення національної валюти сприяло зменшенню обсягу державного і гарантованого державою боргу більше ніж на 100 мільярдів гривень.



Ви хочете дізнатися більше? Власник Avellana Gold Браян Севедж: хто керує ринком золота та чому Україна відлякує великих гравців

Власник компанії, яка розробляє найбільше родовище золота в країні, розповів ЕП, на яких страхах тримається світовий ринок золота, що буде з цінами і як це — видобувати дорогоцінні метали в Україні та купувати родовища у міністрів-утікачів.

Економічна правда