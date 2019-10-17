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Новини 17 жовтня: мораторій від президента, угода про Brexit, акції Коломойського

Четвер, 17 жовтня 2019, 21:00
 

Про мораторій на перевірки. Президент Володимир Зеленський доручив ввести дворічний мораторій на проведення перевірок ФОПів щодо дотримання ними порядку застосування касових апаратів.

Про угоду щодо Brexit. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у четвер, що Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit, та закликав законодавців затвердити її у вихідні.

Про повернення Коломойському акцій Приватбанку. Госпсуд Києва (який перед тим був "замінований") призупинив розгляд провадження за позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку.

Про прогнози для економіки. Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання на 2020 рік в Україні до 3,7% з приблизно 3% раніше - він збігається з прогнозом Мінекономіки.

Про зменшення держборгу. Зміцнення національної валюти сприяло зменшенню обсягу державного і гарантованого державою боргу більше ніж на 100 мільярдів гривень.


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Економічна правда

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Brexit Коломойський ФОП

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Економічна правда
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