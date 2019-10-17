Мораторій на перевірки, ліміти для ФОПІв, касові апарати: Зеленський дав завдання уряду

Президент Володимир Зеленський доручив ввести дворічний мораторій на проведення перевірок ФОПів щодо дотримання ними порядку застосування касових апаратів.

Відповідний указ №761/2019 був опублікований на сайті президента.

Зеленський також наказав утворити координаційну ради з питань розвитку мікро- та малого підприємництва та залучити в неї представників громадських організацій в сфері малого бізнесу.

Створена рада буде працювати над майбутніми законопроектами для ФОПів.



Глава держави також доручив спростити умови та критерії віднесення фізичних осіб-підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування.



"Зокрема шляхом встановлення більшого розміру граничного обсягу їх доходу протягом календарного року, надання їм права використовувати працю найманих осіб, а також розширення переліку видів діяльності, які можуть здійснюватися такими суб’єктами господарювання", - йдеться в указі.

Зазначається, що мораторій на перевірки не стосуватиметься ризикових категорій з високорентабельної діяльністю.

Також наголошується про необхідність спростити процедуру реєстрації РРО через інтернет та забезпечити активну роз’яснювальну роботу щодо цього.

Окремо президент зобов'язав уряд з 1 січня 2020 року дати можливість платникам податків тестувати безкоштовне програмне забезпечення під час здійснення розрахункових операцій та забезпечити активну роз’яснювальну роботу щодо цього.



Економічна правда



