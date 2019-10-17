Британія і ЄС досягли угоди про Brexit

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у четвер, що Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit, та закликав законодавців затвердити її у вихідні.

"У нас є чудова нова угода, яка повертає контроль", - сказав Джонсон у своєму твіті, повідомляє "Європейська правда".

"Тепер парламент повинен завершити Brexit у суботу, щоб ми могли перейти до інших пріоритетів, таких як вартість проживання, охорона здоров'я, насильницька злочинність та наше довкілля", - додав Джонсон.

У свою чергу президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив: "Де є воля, там є угода - у нас є! Це справедлива і збалансована угода для ЄС та Великої Британії, і це відповідає нашому зобов'язанню знайти рішення. Я рекомендую Раді ЄС схвалити цю угоду".

Сьогодні в Брюсселі відбувається саміт ЄС, на якому лідери держав обговорять текст нової угоди.

Як пише Euractiv, джерела в Європейському парламенті, знайомі з цим питанням, повідомили, що угода про Brexit може бути винесена на голосування в юридичний комітет парламенту в понеділок і на повне пленарне засідання наступного четверга.

Джерела підтвердили, що залишається питання про режим ПДВ, який застосовується до Північної Ірландії. Тим часом найбільша партія Північної Ірландії "Демократична юніоністська партія" підтвердила, що не підтримує угоду Джонсона і ЄС через занепокоєння з приводу питань "митниці" та "ПДВ".

За даними Reuters, Джонсон пішов на значні поступки в питанні ірландського кордону, зокрема, домовлено про заснування прикордонної митної служби в Ірландському морі.

Євросоюз і Велика Британія мають затвердити угоду до 31 жовтня.

Європейська правда