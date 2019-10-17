Світовий банк підвищив прогноз розвитку економіки України

Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання на 2020 рік в Україні до 3,7% з приблизно 3% раніше - він збігається з прогнозом Мінекономіки.

Про це написав у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

"Ми також маємо більш оптимістичний сценарій в 4,8%, за умови успішного проведення програми уряду та зміни бізнес клімату в Україні на краще.

Це означає створення умов для захисту прав власності, лібералізація ринків, судова реформа, якісна робота правоохоронних органів, віддаленість олігархів та зацікавлених сторін в уряді та політиків", - підкреслив він.

Нагадуємо:

У квітні Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання ВВП України в 2019 році на рівні 2,7%.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук після призначення в кінці серпня заявив про мету домогтися зростання ВВП на 40% за п'ять років: на 5% - в 2020 році, по 7% - в наступні чотири роки.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України на 3% за підсумками 2019 року, так само як і 3% зростання в 2020 році.

Економічна правда