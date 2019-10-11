Новини 11 жовтня: про іноземців на ринку землі, нову посаду Вітренка, тіньову економіку

Про іноземців на ринку землі. У оновленому законопроекті про обіг земель сільськогосподарського призначення пропонується до 1 січня 2024 року не допускати набуття юрособами, бенефіціарами яких є іноземці, права власності на земельні ділянки.

Про тютюнового монополіста. Антимонопольний комітет може відкрити нову справу проти компанії "Тедіс Україна", в рамках якої йому загрожує примусовий поділ.

Про нову посаду Вітренка. Президент Володимир Зеленський призначив виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про монополізацію ринку ДТЕКом. Антимонопольний комітет відкрив справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зловживанням монопольним становищем "ДТЕК Західенерго" на ринку електричної енергії.

Про тіньову економіку. У 2018 році рівень тіньової економіки в Україні становив 47,2% від загального обсягу ВВП та 46,8% у 2017 році.

Про електроенергію. У жовтні 2019 року енергокомпанією "Центренерго" заплановано вироблення електроенергії на рівні 1400 мільйонів кВт-год, що на 71% більше, ніж в липні 2019 року.

Про 4G. "Київстар" підключив до 4G-зв'язку ще 116 населених пунктів у 4 областях України.

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