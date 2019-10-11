У Раді пропонують до 2024 року не допускати іноземців до купівлі землі

У оновленому законопроекті про обіг земель сільськогосподарського призначення пропонується до 1 січня 2024 року не допускати набуття юрособами, бенефіціарами яких є іноземці, права власності на земельні ділянки.

Текст законопроекту опублікований на сайті Ради.

Крім цього, пропонується до 1 січня 2024 року не допускати до купівлі землі осіб без громадянства, юросіб, створених за законодавством іншим, ніж законодавство України, та іноземних держав.

"Вказані вимоги не розповсюджуються на випадки набуття у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з часу державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше 3 років, а також на випадки набуття у власність зазначеними особами земельних ділянок", - йдеться у пояснювальній записці.

Також пропонується встановити мінімальну стартову ціну продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки.

"Встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних з нею осіб.

Обмеження не допускають набуття у власність більше 8% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України", - йдеться у документі.

Крім цього, забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Нагадаємо:

Група депутатів з фракції "Слуга народу" заресєтрували у Верховній Раді оновлений законопроект про обіг земель сільгоспзначення.

Президент Володимир Зеленський виступає за відстрочку допуску іноземців до купівлі землі після скасування мораторію на продаж землі.

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Економічна правда