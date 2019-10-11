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Ще 116 міст і сіл підключено до 4G

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 14:16

Національний телеком-оператор "Київстар" підключив до 4G-зв'язку ще 116 населених пунктів у 4 областях України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, швидкісний інтернет за технологією LTE з'явився в абонентів в містах Кам’янка-Бузька, Очаків, Чорноморка, Понінка, Бобове тощо. 

Мережа 4G зв’язку Київстар вже працює у 6817 населених пунктах, з яких 90% - у сільській місцевості.

Рекомендуємо почитати: 4G в селах і на автодорогах: коли чекати і хто запустить

Нагадаємо:

У серпні "Київстар" підключив до 4G-зв'язку 69 населених пунктів у 11 областях України.

Економічна правда

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4G Київстар

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