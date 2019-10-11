Ще 116 міст і сіл підключено до 4G
П'ятниця, 11 жовтня 2019, 14:16
Національний телеком-оператор "Київстар" підключив до 4G-зв'язку ще 116 населених пунктів у 4 областях України.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема, швидкісний інтернет за технологією LTE з'явився в абонентів в містах Кам’янка-Бузька, Очаків, Чорноморка, Понінка, Бобове тощо.
Мережа 4G зв’язку Київстар вже працює у 6817 населених пунктах, з яких 90% - у сільській місцевості.
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Нагадаємо:
У серпні "Київстар" підключив до 4G-зв'язку 69 населених пунктів у 11 областях України.
Економічна правда
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