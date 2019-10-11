Зеленський призначив Вітренка членом наглядової ради "Укроборонпрому"
Президент Володимир Зеленський призначив виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
Про це йдеться в указі президента №747/2019.
"Призначити членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Вітренка Юрія Юрійовича виконавчого директора акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (за згодою)", - йдеться в указі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо:
Раніше гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус та гендиректор компанії "Baker Tilly Ukraine" Олександр Почкун підписали контракт на аудит.
Економічна правда
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