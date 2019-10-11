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Зеленський призначив Вітренка членом наглядової ради "Укроборонпрому"

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 12:49
 

Президент Володимир Зеленський призначив виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі президента №747/2019.

"Призначити членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Вітренка Юрія Юрійовича виконавчого директора акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (за згодою)", - йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо:

Раніше гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус та гендиректор компанії "Baker Tilly Ukraine" Олександр Почкун підписали контракт на аудит.

Економічна правда

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