"Центренерго" збільшила вироблення електроенергії на 70%

У жовтні 2019 року енергокомпанією "Центренерго" заплановано вироблення електроенергії на рівні 1400 мільйонів кВт-год, що на 71% більше, ніж в липні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Центренерго".

"За липень-вересень ПАТ "Центренерго" збільшило місячне вироблення електроенергії на 31% з 821 млн кВт-год в липні до 1076 млн кВт-год у вересні. У жовтні заплановане вироблення на рівні 1400 млн кВт-год, що на 71% більше, ніж в липні, і на 30% більше, ніж у вересні. Таке збільшення виробництва компанії покращує конкуренцію на ринку, зменшує потенційний дефіцит і забезпечує країну власним виробництвом електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ринкова частка ПАТ "Центренерго" серед компаній теплової генерації становить менше 20%.

"Однак у зв'язку з необхідністю покриття дефіциту на "ринку на добу вперед" компанія прийняла рішення, що починаючи з листопада 90% своєї електроенергії буде продавати на "ринку на добу вперед". Таким чином, ... за двосторонніми контрактами компанією буде продаватися не більше 10% електроенергії, яка буде вироблена в листопаді ", - повідомили в прес-службі.

В енергокомпанії зазначають, що у вересні на "ринку на добу вперед" дефіцит виникав майже в усі години доби, а в деякі години споживачі могли купити лише 30%-40% електроенергії від своїх потреб, що призводило до нестабільності і цінового зростання.

Нагадуємо:

Кабмін погодив Володимира Потапенка на посаді тимчасово виконуючого обов'язки голови "Центренерго".

13 вересня в кулуарах щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії Ігор Коломойський визнав свій зв'язок з держкомпанією. Його компанії, за словами олігарха, є великими споживачам електроенергії Центренерго.

В одному з інтерв'ю Коломойський назвав Володимира Потапенка "зрозумілою йому людиною".

Як повідомляла ЕП з посиланням на джерела на ринку, з перших днів липня неофіційним куратором державного енергетичного сектору стала людина Коломойського - донецький бізнесмен Віталій Бєляков, який замінив Віталія Кропачова.

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Економічна правда