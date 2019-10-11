Компанії "Тедіс" загрожує примусовий поділ - екс-держуповноважена АМКУ

Антимонопольний комітет може відкрити нову справу проти компанії "Тедіс Україна", в рамках якої йому загрожує примусовий поділ.

Про це повідомила у Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

"На розгляді в Антимонопольному комітеті вже більше місяця перебуває заява проти компанії "Тедіс". Тютюнового монополіста знов звинувачують у зловживанні монопольним становищем. У відмові в реалізації товару. В ущемленні прав роздрібних продавців. В порушеннях, за які "Тедіс" вже карали штрафом та зобов’язували їх припинити", - написала вона.

За словами Загребельської, якщо зловживання, про які йде мова в заяві, підтвердяться, "Комітету буде важко обмежитись лише штрафом".

"Адже таку міру покарання АМКУ вже застосовував і це не дало результатів. Отже, "Тедіс" може стати третім прикладом примусового поділу в історії АМКУ. Тим більш, Комітет збирався поділити "Тедіс" ще в 2016, але тоді "передумав". Подивимось, чим закінчиться другий сезон демонополізації тютюнового ринку", - додала колишня держуповноважена АМКУ.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП: "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста

Економічна правда