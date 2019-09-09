Новини 9 вересня: дефіцит пального, зниження ціни на газ, амністія капіталу

Про дефіцит пального. Ситуація з поставками пального на українські нафтобази погіршилася - деякі АЗС були змушені простоювати через те, що нафтобази не змогли поповнити свої запаси.

Про зниження ціни на газ. Ціна на природний газ для населення у вересні може бути знижена на 115 гривень за 1 тисячу кубометрів у порівнянні з ціною ресурсу в серпні.

Про рекордні запаси газу. Запаси газу в українських підземних сховищах збільшились до 18,7 мільярдів кубометрів газу - це найбільший рівень запасів у сховищах за останні 7 років.

Про ринок землі. У Мінекономіки, торгівлі та сільського господарства є 35 "сценаріїв" запровадження ринку землі.

Про податкову амністію. У Зеленського пояснили, скільки коштуватиме "індульгенція" від переслідування: законопроект про податкову амністію передбачає загальну ставку 5% та знижену 2,5% - при інвестуванні в ОВДП.

Про закордонний паспорт і банки. Національний банк дозволив банківським установам обслуговувати громадян на підставі закордонного паспорта.

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Прилаштували. Як "перевалку Курченка" віддали компанії з "манікюрного салону"

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