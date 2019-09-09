Запаси газу у підземних сховищах стали рекордними за останні 7 років

Запаси газу в українських підземних сховищах збільшились до 18,7 мільярдів кубометрів газу - це найбільший рівень запасів у сховищах за останні 7 років.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

У компанії зазначають, що продовжують закачувати по 78 млн кубометрів газу на добу, і накопиченого запасу буде досить, щоб пройти найближчий опалювальний сезон.

"Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 рр. необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд кубометрів газу", - нагадали у "Нафтогазі".

Нагадаємо:

Станом на початок вересня 2019 року запаси газу у підземних сховищах становили 18,3 мільярда кубометрів - це на 3,6 мільярда кубометрів більше, ніж на початку вересня 2018 року.

Економічна правда