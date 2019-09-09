Податкова амністія: законопроект передбачає ставку 2,5% при інвестуванні в ОВДП

Законопроект про податкову амністію передбачає загальну ставку 5% та знижену 2,5% - при інвестуванні в облігації держпозики.

Текст законопроекту, ініціатором якого є народний депутат, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, оприлюднили на сайті Верховної Ради.

Законопроект встановлює нормативне визначення поняття "спеціальне декларування".

Під ним розуміється фактично режим звільнення платників податків - фізичних осіб від юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства, що мали місце впродовж будь-якого і одного або декількох податкових періодів до 1 січня 2020 року включно, за умови подальшої сплати податкових зобов’язань, в порядку, строках і розмірах, передбачених цим законопроектом.

Зазначається, що спецдекларування не буде застосовуватись до податкових агентів, доходів (активів), отриманих злочинним шляхом - корупційних, або пов'язаних з ними правопорушень. А також до доходів, які були виявлені за результатами податкової перевірки контролюючими органами до 1 січня 2020 року.

Щоб скористатися правом на спецдекларування, платники податків будуть зобов’язані подати спеціальну декларацію з 1 січня по 31 березня 2020 року та сплатити податкові зобов’язання з прихованих доходів у розмірі:

5 відсотків - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів;

10 відсотків - для усіх інших майнових прав;

2,5 відсотків - для активів, за рахунок яких відбулася купівля облігацій внутрішньої державної позики, випущених НБУ.

Крім цього, перед поданням спецдекларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей платник податків повинен буде розмісити такі активи на рахунках у фінустановах України. Такі активи мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів після 31 березня 2020 року.

Але це правило не поширюється на випадки використання з метою інвестування таких валютних цінностей у будь-який інший актив, розташований (зареєстрований) на території України та/або з метою придбання платником податків за їх рахунок облігацій внутрішньої держпозики.

Наголошується, що у спецдекларації не зазначається інформація про джерела походження чи набуття об'єктів декларування.

Протягом 90 днів після 31 березня 2020 року контролюючі органи можуть провести експертну оцінку активів, заявлених в спецдекларації.

На підставі такої оцінки вони можуть визначити суму податкового зобов'язання та скласти відповідне податкове повідомлення-рішення, яке може бути оскаржене у загальному порядку.

"Інформація, отримана контролюючими органами в результаті застосування до платників спеціального декларування, є конфіденційною та не може бути розголошена без письмової згоди декларанта", - йдеться у законопроекті.

Законопроект передбачає, що доходи на суму 100 000 гривень:

вважатимуться підтвердженими без подання Спеціалізованої декларації;

вважатимуться амністованими без будь-яких додаткових умов;

сплата податків за ними не вимагатиметься;

податкові перевірки щодо джерел отримання не проводитимуться.

У пояснювальній записці йдеться, що прийняття цього законопроекту "збільшить дохідну частину бюджету, полегшить правила ведення господарської діяльності платниками податків та зменшить витрати часу посадових осіб контролюючих органів на перевірку та оскарження прихованих доходів платників податків".

А також - "створить умови для повернення капіталу, який був переміщений резидентами України в низько оподатковувані юрисдикції, що у свою чергу зменшить рівень залежності держави від зовнішніх кредиторів".

Економіст Володимир Компанієць розкритикував законопроект, заявивши, що той "дозволяє дуже легко корупціонерам, криміналу та неплатникам податків легалізувати свої статки лише за 2,5%, і дуже гарно себе відчути тим, хто отримував офіційні доходи/зарплату та сплачував податки".

За його словами, законопроект в такому вигляді "дозволить фактично легалізувати все, не тільки корупційні. а і кримінальні доходи".

Нагадаємо:

Раніше в інтерв'ю ЕП Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде платною і влада планує залучити в бюджет 5% від сум, які будуть амністовані.

Олексій Павлиш, ЕП