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Ціна на газ для населення буде знижена на 115 гривень у вересні - Герус

Понеділок, 9 вересня 2019, 13:39

Ціна на природний газ для населення у вересні може бути знижена на 115 гривень за 1 тисячу кубометрів у порівнянні з ціною ресурсу в серпні.

Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з останньою інформацією, ціна газу для населення у вересні буде знижена, приблизно, на 115 грн за 1 тис. куб м. Таким чином, за останні п'ять місяців зниження ціни на газ для населення становить близько 30%", - сказав він під час засідання погоджувальної ради парламенту в Києві у понеділок, 9 вересня.

Нагадаємо:

У липні-2019 НАК "Нафтогаз-України" знизив ціну на газ для населення на 11,7%.

У серпні НАК знизив ціну для населення та інших споживачів ПСО ще на 5,1% (на 251,46 грн) у порівнянні з липневою ціною - до 4 тис. 653,54 грн за 1 тис. куб. м.

Як повідомлялося, запаси газу в підземних сховищах стали рекордними за останні 7 років.

Так, за станом на 9 вересня українська ГТС готова до опалювального сезону на 85%.

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