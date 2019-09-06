В Україні може з'явитися агентство для управління держборгом

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді створити Боргове агентство для більш ефективного управління бюджетними коштами та реалізації довгострокових цілей із управління державним боргом.

Про це свідчить повідомлення на "Урядовому порталі", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що створення такого агентства передбачає законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", затверджений Кабміном на засіданні в п'ятницю, 6 вересня.

Агентство має стати центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і буде підпорядковуватися Міністерству фінансів.

Нагадаємо:

Держборг України у липні-2019 виріс на 2 мільярди доларів - до 82,4 мільярдів доларів.

Наприкінці липня-2019 ВВП-варранти, випущені в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році, зросли на 7% і досягли нового історичного максимуму.

На початку вересня-2019 ВВП-варранти України подорожчали до чергового історичного максимуму.

Також нагадаємо, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи питання про те, що Україні доведеться платити додаткові кошти за зовнішнім держборгом у разі стрімкого економічного зростання, заявив, що "боятися економічного зростання з урахуванням того, що треба виконувати якісь зобов'язання - неадекватний підхід" .

Водночас варто зазначити, що 3 вересня Україна погасила одразу 1 мільярд доларів боргів.