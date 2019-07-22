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ВВП-варранти України подорожчали до історичного максимуму

Понеділок, 22 липня 2019, 09:34

ВВП-варранти, випущені в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році, за останні 9 торгових днів виросли на 7% та досягли нового історичного максимуму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що станом на кінець дня 19 липня ВВП-варранти торгувалися за курсом майже 75% проти попереднього максимуму в 72,5% у середині квітня 2018 року.

"Найбільше зростання було зафіксовано 18 липня - близько 2,6%. У цей день НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2019 рік з 2,5% до 3%, а на 2020 рік - з 2,9% до 3,2%", - йдеться у повідомленні.

"Аналітики Bank Of America Merrill Lynch 10 липня підтвердили свій прогноз зростання економіки України в 2019 році на 3,2%, що дозволить інвесторам в 2021 році отримати перші виплати за ВВП-варрантам і стане важливим тригером для покупки цих паперів.

У BoAML оцінювали їх справедливу вартість на рівні близько 86% від номіналу на базі консервативних припущень про зростання і волатильність", - пише "Інтерфакс-Україна".

Варрант — це цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.

Нагадуємо:

Україна і Комітет кредиторів в 2015 році досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів.

Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Україна випустила ВВП–варранти на суму списаних кредиторами єврооблігацій.

За умовами випуску VRI (реструктуризовані борги України), інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% в 2019-2038 роках, за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд доларів.

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