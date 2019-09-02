Прем'єр про виплати за держборгом: боятися економічного зростання - неадекватно

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "боятися економічного зростання з огляду на те, що треба виконувати якісь зобов'язання - неадекватний підхід".

Про це він сказав на брифінгу 2 вересня, коментуючи питання про те, що Україні доведеться платити додаткові кошти за зовнішнім держборгом у разі стрімкого економічного зростання.

"Ми не хочемо ділити шкуру невбитого ведмедя. Боятися економічного зростання тому, що ми будемо при цьому виконувати якісь зобов'язання, - це підхід неадекватний. Нам треба зростати настільки сильно і настільки швидко, щоби оплата наших зобов'язань перед міжнародними партнерами перестала бути проблемою в принципі.

Тому розраховувати у плані "нам трошки менше треба зрости, щоб трошки менше заплатити" - це хибний шлях. Нам потрібно зростати максимально сильно, наскільки це взагалі можливо. Цифри є, розрахунки є", - розповів прем'єр.

"За місяць, коли ми підготуємо документ більш серйозний, програму діяльності уряду, і подамо його на затвердження парламенту, цифр буде більше, аргументів буде більше.

Зараз ми вивчаємо уважно стратегію управління держборгом, у нас є певний план, яким чином мінімізувати шкоду від наявності цих зобов'язань, але я поки що не буду розкривати його деталі", - додав він.

Нагадуємо:

Україна і Комітет кредиторів в 2015 році досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів.

Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Україна випустила ВВП–варранти на суму списаних кредиторами єврооблігацій.

За умовами випуску VRI (реструктуризовані борги України), інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% в 2019-2038 роках, за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд доларів.

Економічна правда