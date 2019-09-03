Україна за день погасила 1 мільярд доларів боргів
Міністерство фінансів протягом 3 вересня погасить 661,34 мільйона доларів за євробондами, випущеними в 2015 році, і погасить 444,36 мільйона доларів відсотків.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Мінфіну.
"Всі платежі ... здійсняться сьогодні до кінця дня", - сказали в Мінфіні.
Нагадуємо:
Зазначені єврооблігації були випущені в рамках проведеної Україною в 2015 році боргової операції з державним та гарантованим державою боргом, а також реструктуризації зовнішніх запозичень Києва, "Укравтодору" і держпідприємства "Конструкторське бюро "Південне ім.Янгеля" (Дніпро).
Процентна ставка за всіма зазначеними цінними паперами була встановлена на рівні 7,75% річних.
Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня і 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року.
Термін погашення єврооблігацій наступає 1 вересня відповідного року - з 2019 по 2027 рік.
Загальна сума першого купонного платежу становила 473,313 млн дол, другого, третього і четвертого - по 505,429 млн дол, п'ятого, шостого та сьомого - по 444,4 млн дол.
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