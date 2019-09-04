ВВП-варанти України подорожчали до нового історичного максимуму

Котирування ВВП-варантів України, випущених в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році, підскочили на 4,6% на новинах про плани нового уряду досягти 40% зростання ВВП за п'ять років.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" учасники ринку.

Наразі папери досягли нового історичного максимуму і торгуються по 92,43% від номіналу.

Крім ВВП-варантів 3 вересня також знову істотно виросли і котирування українських єврооблігацій, зокрема, за паперами з погашенням в 2026-2032 роках зростання становило від 1% до 1,3%, з погашенням в 2022-2025 роках - від 0,35% до 0,75%.

В результаті прибутковість "найдовших" паперів з погашенням в 2032 році опустилася нижче 7% - до 6,84% річних, а паперів з погашенням в 2024 році - нижче 6%, до 5,85% річних.

Варрант — це цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.

Нагадуємо:

Україна і Комітет кредиторів в 2015 році досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів.

Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Україна випустила ВВП–варранти на суму списаних кредиторами єврооблігацій.

За умовами випуску VRI (реструктуризовані борги України), інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% в 2019-2038 роках, за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд доларів.

У червні член команди Зеленського Данило Гетманцев пропонував викупити ВВП–варранти, випущені під час "реструктуризації Яресько".

Новий уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.

На розрахунками аналітика Сoncorde Capital Олександра Паращія, якщо уряд виконає план по зростанню економіки, то лише у 2020-2026 Україна буде вимушена заплатити 9 мільярдів доларів тримачам варантів, які були випущені на суму 3,24 мільярда доларів.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи питання про те, що Україні доведеться платити додаткові кошти за зовнішнім держборгом у разі стрімкого економічного зростання, 2 вересня заявив, що "боятися економічного зростання з огляду на те, що треба виконувати якісь зобов'язання - неадекватний підхід".