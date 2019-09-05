Новини 5 вересня: рішення про розділ Ostchem Фірташа, облікова ставка, обшуки в "Укренерго"
Про рішення АМКУ розділити Ostchem. 5 вересня 2019 року Антимонопольний комітет ухвалив рішення примусово поділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.
У Фірташа пообіцяли оскаржувати рішення АМКУ в суді.
Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16,5% річних із 6 вересня 2019 року.
Про обшуки в "Укренерго". Правоохоронці викрили схему привласнення понад 40 мільйонів гривень посадовцями ДП "НЕК "Укренерго", на підприємстві пройшли обшуки.
Про "ArcelorMittal Кривий Ріг". Співробітники Служби безпеки 5 вересня повернулися на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для перевірки агломераційної фабрики метвиробництва.
Про справу "Роттердам+". Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваного у справі "Роттердам+" екс-керівника Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка.
Про експорт овочів і фруктів із України в ЄС. Європейська комісія включила Україну до переліку країн, які можуть безперешкодно поставляти фрукти та овочі в Євросоюз відповідно до нових вимог безпеки продукції.
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