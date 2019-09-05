Купити газ за літньою ціною на зиму: все про нову послугу "Нафтогазу". Калькулятор

До 25 вересня діє нова послуга "Нафтогазу", яка дозволить українцям заощаджувати на оплаті газу. ЕП разом з держкомпанією підготувала відповіді на найбільш поширенні питання споживачів.

Хто може скористатися пропозицією "Нафтогазу" "Газовий запас"? Пропозиція діє для побутових споживачів, тобто фізичних осіб, які використовують газ для опалення власних будинків або квартир (мають автономне опалення з газовим котлом) чи купують газ для побутових потреб (мають газові плити). Крім того, "Нафтогаз" розглядає можливість на початку вересня розширити пропозицію на ОСББ та ЖБК, що мають власні котельні й укладають прямі договори з НАК на опалювальний сезон.

На яких умовах діє пропозиція? Відпускна ціна "Нафтогазу" газопостачальним підприємствам становить 4 874,42 грн за тис куб м без ПДВ і вартості транспортування й розподілу. За цією ціною побутовий споживач може замовити на зиму до 25 тис куб м газу. Максимальний обсяг газу для ОСББ та ЖБК поки не відомий. Споживач може обрати, на який період він закуповує газ за літньою ціною. Доступний період з 1 жовтня до 31 березня. Пропозиція діє до 25 вересня.

Як скористатися пропозицією? Для цього потрібно прийти до центру обслуговування клієнтів газзбуту з паспортом та укласти додаткову угоду. У ній повинен бути зазначений обсяг газу, його ціна та період використання. Після цього потрібно зробити попередню оплату замовленого обсягу газу на спеціальний рахунок, зазначений у додатковій угоді. Зразок додаткової угоди та реквізити "Нафтогаз" обіцяє оприлюднити на своєму сайті найближчим часом. У "Нафтогазі" стверджують, що усі газзбути вже мають зразок додаткової угоди, реквізити для оплати і готові до обслуговування. Додаткова угода кожного газзбуту може несуттєво відрізнятися від зразка НАК, що пов'язано з роботою юридичних відділів газзбутів. Як орієнтир "Нафтогаз" планує оприлюднити зразок додаткової угоди на своєму сайті. Після здійснення оплати частина коштів зараховується "Нафтогазу", інша частина — газзбуту. Газзбут не переказує кошти "Нафтогазу", це відбувється автоматично при оплаті на спеціальний рахунок, зазначений у додатковій угоді. Після оплати в особистому кабінеті споживача на сайті газзбуту повинна з'явитися інформація про замовлений обсяг газу. Для ОСББ та ЖБК у разі поширення пропозиції і на них алгоритм буде таким же, хіба що додаткову угоду доведеться укладати безпосередньо з "Нафтогазом", а не із газзбутом.

У яких регіонах діє пропозиція? Пропозиція діє не у всіх областях: деякі газзбути не погодилися співпрацювати з "Нафтогазом" за цією програмою через "додатковий клопіт". Так, до програми приєднались 18 регіональних газопостачальних компаній, або більше 70% їх загальної кількості. Наразі тривають переговори з газопостачальниками міста Києва, Одеської, Херсонської, Полтавської і Донецької областей. Споживачі можуть їх пришвидшити, звернувшись до свого газзбуту з пропозицією приєднатися до нової послуги від "Нафтогазу".

Скільки можна заощадити, купивши газ за літньою ціною? За підрахунками "Нафтогазу", орієнтовний розмір економії становитиме 25%. Річ у тім, що ціноутворення щодо газу в Україні складне: з червня 2019 року НАК повинен продавати населенню газ за ціною, найнижчою на одному з чотирьох майданчиків: три з них ринкові і одна ціна (верхня планка) зафіксована Кабміном у розмірі 7 184,8 грн за тис куб м без ПДВ та вартості транспортування й розподілу — відповідно до постанови уряду про ПСО. ПСО (Public Service Obligation) — це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладаються урядом на "Нафтогаз України". У червні та липні 2019 року ринкова ціна на газ була нижча за ціну, встановлену урядом, тому "Нафтогаз" використовував для населення нижчу ринкову ціну. З 1 січня 2020 року Україна повинна перейти на ринкові умови, тому верхня планка, 7 184,8 грн за тис куб м, буде скасована. Якщо ціна на ринку підніметься, то населення змушене буде платити саме ринкову ціну. У "Нафтогазі" зазначають, що ціни на газ — сезонні: узимку ціна завжди вища, ніж влітку. Наприклад, ціна 1 куб м газу для побутового споживача минулої зими становила 7,67 грн, зараз кубометр газу коштує 5,72 грн, обидві ціни з ПДВ. На підвищення ціни взимку вказують і біржові прогнози. Так, за контрактами на міжнародних майданчиках з поставкою газу у січні паливо уже вдвічі дорожче. Тобто, точно передбачити ціну неможливо, тому орієнтовний рівень економії, 25%, може бути і вищим, і нижчим. Скільки можна заощадити з "Газовим запасом" Оберіть скільки газу вам потрібно на опалювальний сезон і дізнайтесь скільки можна заощадити з послугою "Газовий запас" порівняно з ціною за ПСО і порівняно з цінами минулого опалювального сезону.



Необхідний обсяг газу на опалювальний сезон:



Обсяг газу:

Економія *: Ціна за пропозицією "Газовий запас": Урядова ціна (за ПСО)**: Економія до ціни за ПСО: Ціна минулої зими***: Економія до ціни минулого року:

* рахується ціна газу з ПДВ без вартості транспортування та розподілу ** верхня планка ціни газу для населення, встановлена постановою Кабміну. Після 1 січня 2020 року має бути скасована *** ціна газу минулої зими - за даними НАК "Нафтогаз України"

Що буде, якщо споживач не використає замовлений обсяг газу за сезон? Є дві опції: повернути кошти або залишити їх на рахунку для сплати у майбутніх періодах. Це питання потрібно уточнювати у газзбуті.

Що буде, якщо ціни взимку будуть нижчими за вказані у додатковій угоді? У такому разі споживач отримає рахунок за нижчою ціною.

Як дізнатися, скільки газу потрібно на опалювальний сезон? Потрібно орієнтуватися на обсяги газу, спожиті в попередні сезони. Цю інформацію можна отримати або з платіжок, або у газзбуті.

Чи можуть скористатися пропозицією боржники та субсидіанти? Якщо споживач має борги перед газзбутом, які оскаржуються в суді, газзбут не повинен відмовити у наданні цього продукту. Якщо споживач має борги, які у суді не оскаржуються, то, скоріш за все, газзбут відмовить такому споживачу. Чи можуть скористатися послугою отримувачі субсидій, поки не відомо, адже не зрозуміло, за якою ціною (літньою чи зимовою) вони будуть отримувати монетизовану субсидію. Також поки не зрозуміло, як держава буде трактувати факт передплати — чи не стане це підставою для відмови у наданні субсидії.