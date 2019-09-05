Єврокомісія дозволила експорт овочів і фруктів із України

Європейська комісія включила Україну до переліку країн, які можуть безперешкодно поставляти фрукти та овочі в Євросоюз відповідно до нових вимог безпеки продукції.

Про це свідчать дані на сайті Єврокомісії.

Екс-голова Мінагрополітики Ольга Трофімцева заявила, що для того, щоб експортувати томати, перець, яблука, груші, сливи та ін. український виробник повинен звернутися до Держпродспоживслужби для отримання підтвердження, що продукція поставляється з місць, вільних від карантинних організмів, визначених у директиві ЄС 2019/523.

Вона зазначила, що Мінагрополітики не раз попереджало українських експортерів про зміну вимог ЄС.

Нагадаємо:

Раніше Українська плодоовочева асоціація повідомила, що із 1 вересня 2019 року імпортери фруктів у країнах ЄС відмовляються купувати яблука і груші з України та інших країн, що не входять до Євросоюзу, у зв’язку з набранням чинності директиви (EU) 2019/523.

Економічна правла