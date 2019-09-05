СБУ знову побувала на "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Співробітники Служби безпеки 5 вересня повернулися на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для перевірки агломераційної фабрики метвиробництва.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Зазначається, що правоохоронці спільно з фахівцями обласної екологічної інспекції проводили вимірювання на стаціонарних джерелах викидів.

"Підприємство із свого боку створює усі умови для представників СБУ, яка продовжує розслідування кримінальної справи за статтею 441 Кримінального кодексу України ("Екоцид")", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, 5 вересня в "ArcelorMittal Кривий Ріг" також прибули представники Держінспекції ядерного регулювання, які висловили бажання провести чергову позапланову інспекційну перевірку на новій машині безперервного лиття заготовок № 3.

Вони повідомили про це підприємство, пославшись на лист Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 21.08.2019 р. № 8/2/2-6817.

"При цьому представники Держінспекції ядерного регулювання відмовилися надати представникам підприємства даний лист. У результаті, підприємство відмовило у перевірці представникам інспекції ядерного регулювання з кількох причин", - заявили в "ArcelorMittal Кривий Ріг".



"По-перше, до цього, 24 липня, позапланова перевірка вже була проведена цією структурою на МБЛЗ-3. Крім того, аналогічні за своїм змістом дії проводилися інспекцією під час обшуку, який 20-21 липня проводили співробітники СБУ в рамках розслідування вищевказаної кримінальної справи.

Вони показали, що виробничий комплекс МБЛЗ-3, що побудований у рамках інвестпроекту, не представляє небезпеки ані для міста, ані для працівників підприємства. Власні вимірювання підприємства це також підтвердили", - йдеться у заяві.

Другою причиною у відмові представникам інспекції ядерного регулювання у перевірці називають те, що для чергової перевірки мають бути більш вагомі правові підстави, ніж черговий лист СБУ.

"Документи, які були пред'явлені "ArcelorMittal Кривий Ріг", не відповідають вимогам ЗУ "Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", - зазначає прес-служба.

Нагадаємо:

Служба безпеки 3 вересня знову прийшла на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.

20 липня СБУ провела обшуки в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Безпосередньо перед цим президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за невиконання в строки зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку особам, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

В.о. глави СБУ Іван Баканов 22 липня звинуватив менеджмент АМКР в недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечував звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявив про збитки в 1 млн доларів за підсумками місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок.

Після цього топ-менеджери "ArcelorMittal Кривий Ріг" в кінці липня зустрілися із Зеленським, а також провели переговори з представниками його Офісу.

Сторони обговорили можливості поліпшення екологічної ситуації та впровадження соціальних проектів в Кривому Розі.

В результаті досягли домовленості про реалізацію п'яти кроків в продовженні модернізації підприємства і зниженні впливу на навколишнє природне середовище, а також по реалізації соціальних проектів.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі в 2005 році за 24,2 млрд грн.

Економічна правда