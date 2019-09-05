Після запуску ринку землі Україні треба буде витратити 500 мільйонів доларів - Світовий банк

У Світовому банку заявляють, що після запуску ринку землі в Україні необхідно буде створити спецфонд, який буде гарантувати малим фермерам купівлю паїв, витрати на такий фонд оцінюють у 500 мільйонів доларів.

Про це під час обговорення механізмів фінансування покупки землі фермерами сказала директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Сату Кахконен, передає LIGA.net.

За її словами, Світовий банк прогнозує попит на покупку землі від 2200 малих фермерів у перші кілька років після відкриття ринку землі.

Вона додала, що для фінансування потрібно створити спеціальне нейтральне агентство гарантування витрат фермерів, витрати на створення такого агентства оцінили у 500 млн доларів.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Групи Світового банку підтвердив намір провести земельну реформу та демонополізувати економіку.

Нова влада України планує відкрити ринок землі уже наступного року, провівши до кінця 2019 року земельну реформу.

За словами заступника голови Нацбанку Дмитра Сологуба, банківська система України готова до роботи з ринком землі.

Україна посідає лідерські позиції у світі за площами родючих ґрунтів та обсягами експорту агропродукції, але вона далека від повної реалізації свого потенціалу.

Розрив між можливостями і реаліями зумовлений багатьма чинниками, один із головних – це мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.

Читайте детальніше: Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість.

Як зазначили у Європейському банку реконструкції та розвитку, відсутність ринку землі знижує ВВП України на 1%.

Водночас, попри законодавчу заборону, в Україні жваво торгують сільськогосподарською землею, і найбільше таких пропозицій - у Дніпропетровській області.