Пайова земля: найбільше продають у Дніпропетровській області, найменше – на Західній Україні
Попри законодавчу заборону, в Україні жваво торгують сільськогосподарською землею, і найбільше таких пропозицій - у Дніпропетровській області — 7 252 гектарів.
Про це свідчить аналіз понад п'яти тисяч онлайн-оголошень на сайті OLX, йдеться у публікації Економічної правди.
Так, найбільше пайової землі продають у Дніпропетровській області — 7 252 га.
На другому і третьому місцях — Запорізька та Харківська області — 5 479 га та 4 525 га відповідно.
Найменше пайової землі продають у Чернівецькій (172 га), Львівській (246 га) та Волинській (344 га) областях. На всі ці паї, виставлені на продаж на OLX, припадає менше 1% аграрних земель у кожній із цих областей.
Те, що найбільше землі продають на сході та півдні України, а найменше — на заході та півночі, має своє пояснення.
"У західних регіонах більше гірської та лісистої місцевості, на півночі — болотистої та лісистої. Така земля не придатна для сільського господарства. На сході та півдні країни розташовані степи, сприятливі для рослинництва", - зазначає автор публікації.
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Нагадаємо:
Україна посідає лідерські позиції у світі за площами родючих ґрунтів та обсягами експорту аграрної продукції, але вона далека від повної реалізації свого потенціалу.
Розрив між можливостями і реаліями зумовлений багатьма чинниками, один із головних – це мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель, який із 2001 року продовжувався вже десять разів і охоплює наразі понад 66% території України.
Читайте детальніше: Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість.
Як зазначили у Європейському банку реконструкції та розвитку, відсутність ринку землі знижує ВВП України на 1%.
Економічна правда
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