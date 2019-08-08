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У НБУ заявили про готовність до відкриття ринку землі

Четвер, 8 серпня 2019, 17:45
 

Банківська система України готова до роботи з ринком землі.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю Financial Observer.

"Земля - це актив. Банківська система готова до роботи з землею. Для банківської системи ця реформа стане хорошим кроком, оскільки з'являється додатковий актив, який може виступати як застава за кредитом", - пояснив Сологуб.

Сологуб додав, що нинішня ситуація з земельною реформою є "прикладом з підручника з мікроекономіки".

"Цей ринок вже існує. Однак цей ринок залишається в тіні. Ось чому ціни на землю викривлені. Реформа наведе порядок", - додав він.

Нагадуємо:

Нова влада України планує відкрити ринок землі уже наступного року, провівши до кінця 2019 року земельну реформу.

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ринок землі земельна реформа НБУ

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