У НБУ заявили про готовність до відкриття ринку землі
Банківська система України готова до роботи з ринком землі.
Про це розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю Financial Observer.
"Земля - це актив. Банківська система готова до роботи з землею. Для банківської системи ця реформа стане хорошим кроком, оскільки з'являється додатковий актив, який може виступати як застава за кредитом", - пояснив Сологуб.
Сологуб додав, що нинішня ситуація з земельною реформою є "прикладом з підручника з мікроекономіки".
"Цей ринок вже існує. Однак цей ринок залишається в тіні. Ось чому ціни на землю викривлені. Реформа наведе порядок", - додав він.
Нагадуємо:
Нова влада України планує відкрити ринок землі уже наступного року, провівши до кінця 2019 року земельну реформу.
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