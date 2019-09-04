Ринок землі: 5 ключових моментів нового законопроекту

Згідно з новим законопроектом про ринок землі, купувати землю сільгосппризначення в Україні зможуть усі охочі.

Про це на умовах анонімності розповів один із розробників документа, повідомляє Ліга.Бізнес.

"Ринок землі в Україні буде дуже ліберальним. Купити землю зможуть усі охочі", - зазначило джерело.

Серед ключових моментів нового законопроекту можна виділити 5 наступних:

По-перше, із дня набрання чинності закону одночасно буде скасовано заборону на відчуження земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.

По-друге, можна буде продавати землю тільки на електронних земельних аукціонах.

По-третє, право купівлі земельних ділянок сельхоззначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі та юридичним особам, зареєстрованим в Україні.

Четвертий пункт - обов'язкова реєстрація цін на земельні ділянки при проведенні транзакцій.

П'ятий - законопроект регулює правила продажу сільгоспземель банками, а також особами, яким відповідно до законодавства не можуть належати такі землі на праві власності, наприклад, іноземцям.

Окрім того, загальна площа сільгоспземель, яка може перебувати в оренді і власності однієї особи, з урахуванням земель, які перебувають під контролем пов'язаних осіб, згідно з документом, не може перевищувати 35% площі угідь на території громади, не більше 15% області і не більше 0,5% країни.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Групи Світового банку підтвердив намір провести земельну реформу та демонополізувати економіку.

Нова влада України планує відкрити ринок землі уже наступного року, провівши до кінця 2019 року земельну реформу.

За словами заступника голови Нацбанку Дмитра Сологуба, банківська система України готова до роботи з ринком землі.

Україна посідає лідерські позиції у світі за площами родючих ґрунтів та обсягами експорту агропродукції, але вона далека від повної реалізації свого потенціалу.

Розрив між можливостями і реаліями зумовлений багатьма чинниками, один із головних – це мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.

Читайте детальніше: Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість.

Як зазначили у Європейському банку реконструкції та розвитку, відсутність ринку землі знижує ВВП України на 1%.

Водночас, попри законодавчу заборону, в Україні жваво торгують сільськогосподарською землею, і найбільше таких пропозицій - у Дніпропетровській області.

Економічна правда