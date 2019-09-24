Новини 24 вересня: продаж землі, борг "Газпрому" перед "Нафтогазом", запаси газу

Про продаж землі. Після запуску ринку землі сільськогосподарського призначення гроші від продажу землі державою підуть в місцеві громади, заявив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом". Борг компанії "Газпром" перед НАК "Нафтогаз України" у вигляді пені, яка нараховується на заборгованість російської компанії відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, станом на 30 червня 2019 року зріс до 257 мільйонів доларів.

Про запаси газу. У підземних сховищах Укртрансгазу у 2019 році уже накопичили 20 мільярдів кубометрів газу, цей показник - історичний максимум запасів газу у ПСГ за останні дев'ять років.

Про керівника Укравтодору. Керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак подав заяву про відставку у зв'язку із завершенням 3-річної каденції.

Про прибуток "Нафтогазу". НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2019 року збільшила чистий прибуток в 1,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 24,704 мільярда гривень.

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Бюджет-2020: чи стала енергоефективність пріоритетом для нового уряду

Кабмін нещодавно вніс до Верховної Ради проект бюджету на 2020 рік. ЕП з’ясувала, які кошти нова влада планує витрачати на енергоефективність житлового фонду і чи вистачить їх на масштабну енергомодернізацію.