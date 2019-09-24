Керівник Укравтодору подав заяву про відставку

Керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак подав заяву про відставку у зв'язку із завершенням 3-річної каденції.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору у Facebook.

"Ще кілька тижнів тому у зв’язку із закінченням 3-річної каденції, новою пропозицією, яку отримав, та особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника Укравтодору", - заявив Новак.

За його словами, всього за три роки було створено "стабільне джерело фінансування - Дорожній фонд" і перший середньостроковий план розвитку галузі на чотири роки, проведена децентралізація доріг, покращено використання кредитних коштів та впроваджено технологію бетонних доріг.

Він додав, що з 2016 по 2018 роки в Україні відремонтовано 6800 км доріг державного та місцевого значення.

Славомір Новак - екс-міністр транспорту Польщі. Він прийшов в Укравтодор у 2016 році. У вересні Нацагентство з протидії корупції виявило порушення в його декларації.

Нагадаємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю "Економічній правді" заявив, що керівник "Укравтодору" Славомір Новак буде звільнений з посади.

Читайте інтерв’ю: "Смотрящих" за дорогами в Україні немає — інтерв’ю з головою "Укравтодору"

Економічна правда