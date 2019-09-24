Запаси у підземних сховищах газу досягли максимуму за останні 9 років

У підземних сховищах Укртрансгазу у 2019 році уже накопичили 20 мільярдів кубометрів газу, цей показник - історичний максимум запасів газу у ПСГ за останні дев'ять років.

Про це повідомляє прес-служба Уктрансгазу.

"До кінця сезону закачування газу в ПСГ, що триває до середини жовтня, Укртрансгаз планує накопичити ще близько півмільярда кубометрів блакитного палива.

Такі запаси газу в ПСГ, а також обсяги власного видобутку українського газу та імпорту з країн Євросоюзу дозволяють наразі стверджувати, що Україна готова до стабільного проходження опалювального сезону 2019/2020", - йдеться у повідомленні.

Усього за 2018 рік Україна спожила 28,5 млрд кубометрів газу. За 2019 рік станом на 1 вересня Україна спожила 16,7 млрд кубометрів блакитного палива, що на 8% менше за показник аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо:

Україна з 4 квітня по 21 вересня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах у 2,3 рази - до 19,9 мільярдів кубометрів.

Економічна правда