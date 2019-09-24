Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс на 250 мільйонів доларів

Борг компанії "Газпром" перед НАК "Нафтогаз України" у вигляді пені, яка нараховується на заборгованість російської компанії відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, станом на 30 червня 2019 року зріс до 257 мільйонів доларів.

Про це йдеться у фінансовій звітності НАК, передає "Інтерфакс-Україна".

"Трибунал призначив нетто суму, яку "Газпром" повинен сплатити на користь "Нафтогазу" в розмірі 2,56 млрд доларів. Станом на 30 червня 2019 року нетто сума, яку "Газпром" повинен сплатити на користь компанії після проведення взаємозаліку, становить 2,817 млрд доларів, включаючи відсотки", - йдеться в звітності.

Таким чином, небажання "Газпрому" своєчасно виконати рішення арбітражу призвело до збільшення його боргу вже на 10%.

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У січні у Високому суді міста Амстердам закінчилося слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо примусового стягнення активів "Газпрому" у Нідерландах.

Як тоді нагадав директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, вартість цих активів перевищує 2,7 мільярдів доларів, які "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом