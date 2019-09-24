Міністр економіки розповів, куди підуть гроші від продажу землі
Після запуску ринку землі сільськогосподарського призначення гроші від продажу землі державою підуть в місцеві громади.
Про це заявив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю Громадському.
За словами Милованова, прогноз уряду щодо отримання 1 млрд доларів доходу від продажу землі в 2020 році є реалістичним.
Міністр нагадав, що в Україні приблизно 42 млн га землі сільськогосподарського призначення, і якщо держава продасть 5% від цієї кількості, то це буде близько 2 млрд доларів.
"Ми очікуємо, що 5% землі буде продано за наступний рік. Якби це була державна земля за низькою ціною 1000 доларів, то це 2 млрд доларів. Якщо половина цієї землі державна, а половина приватна - це мільярд", - пояснив Милованов.
Він додав, що уряд розраховує, що земля буде коштувати дорожче 1000 доларів за гектар, і тоді її продаж принесе ще більше грошей.
"Але ці гроші підуть в громади і людям. Ці гроші не йдуть до уряду і в бюджет", - підкреслив міністр.
Нагадуємо:
Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.
Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.
Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни
Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.
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