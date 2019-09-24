"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток майже вдвічі

НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2019 року збільшила чистий прибуток в 1,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 24,704 мільярда гривень.

Про це йдеться в консолідованій звітності компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Дохід від реалізації в першому півріччі 2019 року знизився на 0,9% (на 1,174 млрд грн) - до 130,937 млрд грн, тоді як валовий прибуток збільшився на 22,2% (на 8,45 млрд грн) - до 46,577 млрд грн.

У частині географії доходів від реалізації найбільша частка припала на внутрішні доходи (в січні-червні-2019 року - 89,616 млрд грн, в січні-червні-2018 - 95,391 млрд грн), РФ (39,781 млрд грн і 35,211 млрд грн), Європу (1,362 млрд грн і 1,251 млрд грн), Єгипет (0,178 млрд грн і 0,258 млрд грн).

Нагадуємо:

За результатами діяльності у 2018 році НАК "Нафтогаз України" як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд гривень.

Таким чином чистий прибуток компанії в 2018 році зменшився на 64% у порівнянні з 2017 роком.

У 2017 році "Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток у 39,4 млрд гривень завдяки перемозі у Стокгольмському арбітражі.

За результатами 2016 року "Нафтогаз" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень, який було забезпечено переважно прибутком від транзиту.