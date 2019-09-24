Справа Рожкової: У Нацбанку очікують реакції НАБУ на діяльність Баришівського суду

У Нацбанку найближчим часом очікують на реакцію НАБУ та Вищої ради правосуддя на рішення баришівських суддів, які заборонили заступниці голови НБУ Катерині Рожковій виконувати свої обов'язки.

Про це у коментарі hromadske заявив начальник управління претензійно-позовної роботи Нацбанку Віктор Григорчук.

"Поки що ми не бачили реакції Вищої ради правосуддя і НАБУ, але, тим не менше, сподіваємося, що найближчим часом вони відреагують у належний спосіб", - сказав він.

Нагадаємо:

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Баришівського райсуду про заборону першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки.

Також суд виніс окрему ухвалу проти судді Коваленка К.В., який виносив рішення у справі Рожкової.

Раніше Нацбанк направив скаргу на цього суддю до Вищої ради правосуддя та до НАБУ.

Баришівський районний суд Київської області 11 червня прийняв рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь в засіданнях правління Нацбанку і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

Пізніше Рожкова заявила, що повернулася з Лондона, де була на конференції, і вийшла на роботу.

В НБУ заявили, що суд не може звільнити Рожкову.

НБУ оскаржив це рішення.

Національна академія правових наук України, яка на прохання НБУ виступила експертом з даного питання, стверджує, що суд перевищив свої повноваження.

Рожкова заявила, що приводом для подання позову проти неї у Баришівський суд стала публікація на "сумнівному" сайті ОРД.