Нацбанк оскаржив рішення суду, який заборонив Рожковій працювати

Національний банк України оскаржив рішення Баришівського районного суду Київської області щодо заборони першому заступнику Глави НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку 14 червня.

"Національний банк України 14 червня подав до Баришівського районного суду Київської області клопотання про скасування вжитих ухвалою суду від 11 червня заходів забезпечення позову через встановлення заборони Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління НБУ та виконувати покладені на неї посадові обов’язки першого заступника Голови НБУ", - йдеться у повідомленні.

Також в НБУ зауважують, що зазначене клопотання обґрунтоване "грубим порушенням судом норм процесуального та матеріального права".

"Повідомляємо, що Баришівський райсуд Київської області повинен розглянути зазначене клопотання не пізніше 5 днів з дня його надходження до суду, а саме до 19 червня включно (відповідно до імперативних приписів ч. 2 ст. 158 ЦПК України)", - додають в Нацбанку.

У НБУ повторно наголошують на тому, що станом на цей момент ухвала Баришівського районного суду Київської області не була отримана Національним банком в установленому чинним процесуальним законодавством порядку.