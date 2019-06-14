Суд у справі Рожкової перевищив повноваження — експертиза

Прийнятий судовий акт Баришівський райсудом Київської області про заборону першому заступнику глави Нацбанку Катерині Рожкової здійснювати свої повноваження, не відповідає вимогам ст. 19 Конституції України та є перевищенням судом наданих йому повноважень.

До таких висновків прийшла Національна академія правових наук України, яка на прохання НБУ виступила експертом з даного питання, повідомляє FinClub.

Експерти відзначили, що ч. 7 ст. 150 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів НБУ, а також встановлення для Нацбанку заборони або обов'язку здійснювати певні дії.

Згідно ч. 2 ст. 74 закону "Про Національний банк України" оскарження рішення, акта або дії НБУ не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів НБУ, а також встановлення для Нацбанку заборони або обов'язку здійснювати певні дії не допускається.

Отже, враховуючи зазначене, Баришівський районний суд Київської області постановою від 11 червня 2019 року, заборонивши заступнику голови Національного банку і члену правління НБУ К. В. Рожковій безпосередньо брати участь у виконанні функцій Нацбанку, заблокував роботу НБУ і створив перешкоди правлінню здійснювати управління діяльністю Національного банку.

Крім того, ст. 20 закону "Про Національний банк України" визначає, що заступник голови Національного банку призначається на посаду на термін, що відповідає терміну повноважень голови Національного банку.

Призначення на посади та звільнення з посад заступників голови Національного банку здійснюється таким чином, щоб була забезпечена можливість проведення засідання правління НБУ відповідно до вимог ч. 3 ст. 17 наведеного закону.

Серед підстав, встановлених ст. 20 закону "Про Національний банк України", для звільнення заступника голови Національного банку відсутня підстава припинення повноважень на підставі судового рішення про забезпечення позову.

Нагадаємо:

Баришівський районний суд Київської області 11 червня прийняв рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь в засіданнях правління Нацбанку і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

Пізніше Катерина Рожкова заявила, що повернулася з Лондона, де була на конференції, і вийшла на роботу.

В НБУ заявили, що суд не може звільнити Рожкову.