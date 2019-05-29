В НБУ заявили, що суд не може звільнити Рожкову

Підстава звільнення заступника Голови Національного банку "за рішенням суду" чинним законодавством не передбачена.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

"Сьогодні Національному банку стало відомо з веб-сайту Окружного адміністративного суду міста Києва про надходження позову від народного депутата Юрія Савчука з метою заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження Першого заступника Голови НБУ. Відповідно до повідомлення прес-служби суду, позивач просить суд визнати протиправними дії Катерини Рожкової щодо незаконного сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду та зобов’язати її утриматись від таких дій. Разом із позовом депутат подав заяву про його забезпечення, в якій просить суд до вирішення спору по суті заборонити Катерині Рожковій брати участь в роботі та засіданнях Правління НБУ", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку ще не отримали відповідної позовної заяви.

Законні підстави щодо обмеження виконання Катериною Рожковою повноважень Першого заступника Голови НБУ відсутні, підкреслюється в повідомленні.

"У випадку задоволення Окружним адміністративним судом міста Києва ухвали про забезпечення позовної заяви Національний банк матиме підстави вважати, що здійснюється пряме блокування роботи Національного банку, а також посягання на його незалежність, та створено загрози для забезпечення стабільності національної грошової одиниці", - заявили в НБУ.

Заступник Голови Національного банку звільняється з посади у випадках, передбачених статтею 20 Закону України "Про Національний банк України". Підстава звільнення заступника Голови Національного банку "за рішенням суду" чинним законодавством не передбачена, підкреслили в НБУ.

У минулому році депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Олександр Дубінін також намагалися у судовому порядку обмежити Катерину Рожкову у виконанні посадових повноважень. 15 травня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовільнив апеляційну скаргу НБУ та підтвердив правомірність виконання Катериною Рожковою своїх посадових обов’язків. Відносно позову Олександра Дубініна Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області взагалі вирішив відмовити у відкритті провадження у справі.

Крім того, схожа спроба незаконного встановлення заборони для Національного банку України та його консультантів вчиняти певні дії в порядку забезпечення позову вже мала наслідком ухвалення 2 квітня 2019 року Вищою радою правосуддя рішення про звільнення Кізюн Людмили Іванівни з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України за скаргою Національного банку України.

"Національний банк занепокоєний ситуацією, що українські суди дедалі частіше стають інструментом тиску та впливу політиканів на роботу центрального банку. Ці обставини вкотре наглядно підтверджують необхідність завершення розпочатої судової реформи для запобігання корупційного використання судової системи як інструменту для політичного тиску на органи державної влади", – заявив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Згідно з п. 4 частини третьої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України не допускається забезпечення позову через зупинення рішень Національного банку, актів Національного банку, а також встановлення для Національного банку заборони або обов’язку вчиняти певні дії.