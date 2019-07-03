Рожкова розповіла деталі позову проти неї у Баришівський суд

Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що приводом для подання позову проти неї у Баришівський суд стала публікація на "сумнівному" сайті ОРД.

Про це вона написала у Facebook.

"Як виявилось, приводом для подання цього позову стала публікація жителя Баришівки Антона Лук’яненко з назвою "Катерина Рожкова – взірець державного управлінця" на сайті … ОРД. Звісно, в інших умовах я би не давала посилання на цей, м’яко кажучи, сумнівний сайт. Але ви повинні це бачити", - пише Рожкова.

"Якщо коротко, то 6 червня цей добродій (Антон Лук'яненко) написав текст, в якому мою скромну персону звеличив до рівня людини, яка ледь не самотужки "зупинила дефолт в Україні та обвал гривні". Як він дійшов таких висновків, що його надихало – окреме питання. Враховуючи "високу" цінність вказаної статті, її не прочитав ніхто. Чи майже ніхто", - зазначила вона.

Але, за її словами, цей текст "до глибини душі обурив іншого жителя Баришівки – Андрія Барташа, який вирішив заперечити викладене у суді, вбачаючи в твердженнях пана Антона Лук’яненка порушення власних прав", а також заборонити Рожковій виконувати її обов'язки.

"Це, мабуть, чистий збіг обставин, але ці два пани між собою знайомі. Барташ між іншим, був засновником компанії "Нібіру Х", в якій Антон Лук’яненко досі працює на посаді директора.

Насправді, навіть не здивуюсь, якщо сам позивач не знає ні про мене, ні про позов, який він проти мене подав, як це було у випадку зі СкайАп. Подейкують, до всього ж, він загубив паспорт. На жаль, поки вийти на зв’язок з цими двома панами та дізнатись їх мотиви мені не вдалось. Мабуть, "залягли на дно у Баришівці", - підкреслила перший заступник глави НБУ.

Вона також повідомила, що на 22 липня Баришівський суд призначив засідання у її справі по суті.

Нагадаємо:

Баришівський районний суд Київської області 11 червня прийняв рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь в засіданнях правління Нацбанку і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

Пізніше Рожкова заявила, що повернулася з Лондона, де була на конференції, і вийшла на роботу.

В НБУ заявили, що суд не може звільнити Рожкову.

Національна академія правових наук України, яка на прохання НБУ виступила експертом з даного питання, стверджує, що суд перевищив свої повноваження.

НБУ оскаржив це рішення.

Економічна правда