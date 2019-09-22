Новини вихідних: найдорожчі авто, "Роттердам+", Коломойський та Приватбанк

Про що всі говорили на вихідних?

Про невідкладні заходи в економіці. Президент Володимир Зеленський підписав указ №713/2019 про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.

Про програму МВФ. Президент Володимир Зеленський обговорив з представниками Міжнародного валютного фонду програму фінансової підтримки України.

Про Коломойського та Приватбанк. Олігарх Ігор Коломойський заявив, що чинна влада не веде з ним переговорів щодо ПриватБанку, націоналізацію якого він вважає незаконною.

Про зростання ВВП. Фактичні темпи зростання економіки України у другому кварталі перевищили оцінку Національного банку.

Про найдорожчі авто. За літній період 2019 року в Україні було продано найдорожчі в історії автомобілі.

Про "Роттердам+". Колишній президент Петро Порошенко каже, що не причетний до формули "Роттердам+" та не обговорював її запровадження з олігархом Рінатом Ахметовим, доходи з якої він отримував.

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Смартфон Mi A3 від Xiaomi: переваги і недоліки нового бюджетного гаджету

Наприкінці липня 2019 Xiaomi представила в Україні свій новий смартфон Xiaomi Mi A3. ЕП протестувала його і розповідає про свої враження.