Новини вихідних: найдорожчі авто, "Роттердам+", Коломойський та Приватбанк
Про що всі говорили на вихідних?
Про невідкладні заходи в економіці. Президент Володимир Зеленський підписав указ №713/2019 про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.
Про програму МВФ. Президент Володимир Зеленський обговорив з представниками Міжнародного валютного фонду програму фінансової підтримки України.
Про Коломойського та Приватбанк. Олігарх Ігор Коломойський заявив, що чинна влада не веде з ним переговорів щодо ПриватБанку, націоналізацію якого він вважає незаконною.
Про зростання ВВП. Фактичні темпи зростання економіки України у другому кварталі перевищили оцінку Національного банку.
Про найдорожчі авто. За літній період 2019 року в Україні було продано найдорожчі в історії автомобілі.
Про "Роттердам+". Колишній президент Петро Порошенко каже, що не причетний до формули "Роттердам+" та не обговорював її запровадження з олігархом Рінатом Ахметовим, доходи з якої він отримував.
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