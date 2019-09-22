Порошенко: відношення до "Роттердам+" не маю

Колишній президент Петро Порошенко каже, що не причетний до формули "Роттердам+" та не обговорював її запровадження з олігархом Рінатом Ахметовим, доходи з якої він отримував.

Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня

Деталі: Зі слів екс-президента, формула "Роттердам+" не є предметом домовленостей з Ахметовим в обмін на лояльність телеканалів олігарха до Порошенка.

За його словами, раніше ціна на газ встановлювалась ручним управлінням, а будь-яка формула краще, чим непрозоре визначення ціни.

Порошенко додав, що якби те, що говорять про "Роттердам+" було правдою, то ціна б на електроенергію знизились після скасування формули.

Пряма мова: "Ніякого відношення я до цієї формули я не маю. Ніколи її в очі не бачив, до того, як вона була запроваджена і презентована ринку, до того як вона почала публічно обговорюватись.

До цього, взагалі не існувало формули і ціна встановлювалась ручним управлінням. І я вважаю, що будь-яка формула краще за ручне непрозоре визначення ціни.

І отже зараз, що ми бачимо: скасований Роттердам, і виявляється, якби ціна була завищена і якщо є ринковий принцип формування ціни, то на ці 10 чи 15 відсотків, ціна мала впасти. Після скасування "Роттердаму" ціна виросла."

Знати більше: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія:



У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

Українська правда