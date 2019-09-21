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Зеленський обговорив з МВФ програму підтримки "амбітного порядку денного"

Субота, 21 вересня 2019, 11:03

Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками Міжнародного валютного фонду програму фінансової підтримки України.

Джерело: сайт президента України.

Зеленський провів зустріч із представником МВФ Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом. Серед запрошенних також був Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Під час зустрічі обговорювалася програма підтримки Фондом амбітного порядку денного реформ в України, який реалізується Президентом України та українським урядом і спрямований на підтримку макроекономічної стабільності та зростання економіки", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Володимир Зеленський наголосив, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада ухвалила низку законів, що спрямовані на реформування фінансового сектору, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.

"Я запевняю у повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку та всебічного розслідування зловживань у банківському секторі", – заявив президент.

Крім того, сторони торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектору та ситуації щодо ПриватБанку.

Зеленський зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

Нагадаємо:

Україна розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, відкритою в 2014 році.

Нова українська влада і Міжнародний валютний фонд ведуть переговори про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до $5 млрд.

Українська правда

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Зеленський МВФ

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