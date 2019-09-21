Швидше, ніж очікували: в НБУ прокоментували 4,6% зростання ВВП

Фактичні темпи зростання економіки України у другому кварталі перевищили оцінку Національного банку.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Як наголошується, у другому кварталі 2019 року економіка зросла на 4,6% у річному вимірі, прискорившись з 2,5% у першому кварталі 2019 року.

"Фактичні темпи зростання економіки перевищили оцінку Національного банку, опубліковану в Інфляційному звіті за липень 2019 року. НБУ очікував, що зростання реального ВВП у другому кварталі становитиме 3%", - йдеться у повідомленні.

В НБУ зазначають, що основна причина жвавішого зростання економіки – вищі за прогнозовані темпи зростання споживчого попиту.

"Водночас очікується, що, попри вищий врожай ранніх зернових, внесок сільського господарства у третьому кварталі зменшиться через дещо нижчий врожай олійних культур", - повідомляє прес-служба.

Оновлений макроекономічний прогноз буде оголошено під час прес-брифінгу з питань монетарної політики 24 жовтня та опубліковано в Інфляційному звіті 31 жовтня.

Нагадуємо:

Згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання ВВП України в 2019 році становитиме 2,7%.

Економічна правда