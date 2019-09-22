Влітку в Україні було продано найдорожчі в історії авто

За літній період 2019 року в Україні було продано найдорожчі в історії автомобілі.

Про це пише AUTO-Consulting.

Як зазначається, влітку в Україні було зафіксовано зростання продажів нових автомобілів на 18%. Більш того, літні місяці виявилися найуспішнішими з продажів, починаючи з 2014 року. Зусиллями всіх дилерів було продано майже 23 тисяч нових автомобілів.

Так, найпопулярнішим авто в Україні за підсумками 3-х літніх місяців став KIA Sportage.

Топ-10 лідерів виглядають так: KIA Sportage, RENAULT Duster, RENAULT Logan, TOYOTA RAV4, RENAULT Sandero, TOYOTA Land Cruiser Prado, SKODA Octavia, HYUNDAI Tucson, NISSAN Qashqai і TOYOTA Camry.

Але найнесподіваніші результати були зафіксовані у вартості проданих влітку авто, пише видання. Відразу кілька рекордів було поставлено в червні і липні 2019 року.

Абсолютний рекорд вартості автомобіля встановив броньований Mercedes-Benz S600 - понад 800 тисяч доларів. На його тлі кілька проданих влітку Rolls-Royce (Phantom і Cullinan) за ціною 570-670 тисяч доларів виглядають не настільки вражаюче.

Крім того, українці придбали кілька Bentley Bentayga і Continental GT і GTC за ціною в районі 300-380 тисяч доларів, Lamborghini Urus за 280-300 тисяч доларів, Aston Martin DBS за 380 тисяч доларів.

Були також продані Range Rover, Porsche Cayenne і 911 за ціною близько 240 тисяч доларів. Всього ж за 3 літніх місяці було продано близько сотні дорогих люксових автомобілів ціною понад 200 тисяч доларів.